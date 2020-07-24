الإجراءات المطلوبة للتصالح على سرقة وصلة عداد المياه

يلجأ الكثير من أصحاب العقارات الجديدة إلى توصيل المياه من أحد العدادت الرئيسية بشكل غير قانوني حتى الانتهاء من مرحلة البناء، ما يعرض صاحبها للمسائلة القانونية، وتستعرض "الوطن"، الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح على سرقة وصلة مياه، وتركيب عداد المياه الكودي خلال مرحلة الإنشاء، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كودي

- طلب تركيب عداد كودي مقدم من العميل.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

محضر المخالفة.

- إيصال كهرباء حديث الإصدار.

- مستند الملكية الخاص بمحل العقار.

- رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالعميل.

- تقديم أي من المستندات الأخرى التي تطلبها شركة المياه، التي تراها ضرورية لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه كودي

- يقدم العميل طلب تركيب عداد كودي.

- يجري الفني التابع للشركة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- يسدد العميل قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط، التي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية والنتهاء من تقديم الخدمة.

يجري تركيب العداد الكودي للعقار الخاص بالعميل، خلال 10 أيام، من تقديم الستندات السالف ذكرها.