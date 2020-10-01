جامعة القاهرة تستعد لإطلاق منظومة التعليم الإلكتروني  

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة قاربت على الانتهاء من المرحلة الأخيرة للخطة الاستراتيجية للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، والتي جرى الإعلان عنها في أغسطس 2017.

وأوضح أنّه سيتم قريبا إطلاق منظومة التعليم الإلكتروني للجامعة بالتعاون مع إحدى التطبيقات العالمية الإلكترونية، التي تستخدمها جامعات أمريكية وأوروبية داخل أفضل 50 جامعة بالعالم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إضافة لتفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة.

ولفت إلى أنّ الجامعة عملت على ذلك منذ فترة طويلة، في ضوء تشديد مجلس جامعة القاهرة في قرارته المتتالية على ضرورة إطلاق منظومة التعليم الإلكتروني للجامعة من خلال إحدى التطبيقات العالمية، وتفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة.

تطبيق إلكتروني عالمي تستخدمه جامعات داخل أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في ضوء توجه القيادة السياسية

وقال الدكتور الخشت، إنّ اللجان الفنية المتخصصة تجهز منذ شهور، البنية التحتية اللازمة، وتعد قواعد البيانات وتدرب الكوادر الفنية لإطلاق المنظومة الإلكترونية التعليمية الامتحانية المتكاملة، موضحا أنّه باكتمال المنظومة ستكون الجامعة أكملت عملية تحولها إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها.

مجلس جامعة القاهرة: تفعيل منظومة امتحان إلكترونية متكاملة في ضوء توجه القيادة السياسية.. ولجان لتجهيز البنية التحتية وإعداد قواعد البيانات وتدريب الكوادر

يذكر أنّ جامعة القاهرة كان لها السبق في إطلاق خطة التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث، في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، من خلال خطة استراتيجية متكاملة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، جرى تنفيذها بنجاح عاما بعد الآخر، بدأت بميكنة الإجراءات الإدارية والخدمات الطلابية وطرق التقديم للطلاب بالمدن الجامعية والتنسيق الداخلي للكليات، مرورا بالتربية العسكرية والكشف الطبي والتحول الكامل نحو الشمول المالي لتمتلك الجامعة مظلة ميكنة إلكترونية واسعة في الجوانب والتعاملات للتسهيل على الطلاب يضاهي مستوى الجامعات العالمية في هذا المجال.

الخشت: تسخير إمكانيات جامعة الجيل الثالث لتنمية الاقتصاد.. وهدفنا تحقيق الأمن القومي بمفهومه التنموي الشامل

وأوضح الدكتور الخشت، أنّ جامعات الجيل الثالث تخدم الأهداف القومية والوطنية، وتهدف للجمع بين التعليم والبحث العلمي، ودورها إنتاج قيمة مضافة للاقتصاد والتدريس فيها يقوم على التخصصات البينية وتنمية فكر وريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة، التي لا تنتج موظفين، وإنما علماء ورواد أعمال لهم تأثير في الاقتصاد القومي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنّ الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول لتطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة وأنشطة الجامعة من خلال أنظمة تكنولوجية موحدة، مشيرا إلى أنّ جامعة الجيل الثالث تجاوزت دورها التعليمي فقط لخدمة الأهداف القومية والوطنية، من خلال دور الجامعة في استخدام التعليم والبحث العلمي كقاطرتين لتحقيق الأمن القومي بمفهومه التنموي الشامل.

وشدد الدكتور الخشت، على أنّ الجامعة تسخر إمكانيات جامعة الجيل الثالث، لإنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، وتنميته، من خلال توجيه كليات الجامعة المعنية بإجراء الدراسات والأبحاث حول كيفية النهوض بالصناعة والزراعة باعتبارهما أهم مقومات التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي وتوطين الصناعة المحلية.