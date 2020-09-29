التعليم العالي: لا يوجد مرحلة ثانية في الجامعات الأهلية

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة فتحت باب التقدم للجامعات الأهلية في الفترة الماضية، وتقدم أكثر من 33 ألف طالب رغبوا في الالتحاق وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وتم إرسال بريد إلكتروني لهم، بالإضافة إلى رسائل نصية لكل من تم قبولهم، وآخرون لم يوفقوا في الرغبات.

وأضاف "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بعد انتهاء التقديم في أول مرة، وجدت الوزارة مجموعة كبيرة من الطلاب ليس لديهم فرصة في المرحلة الأولى أو التقدم، وكان ذلك سبب فتح باب التقدم من جديد.

وأشار إلى أن فتح باب التقدم من جديد من أجل استقبال الطلبة التي لم تقدم من قبل، وليست مرحلة ثانية من التقديم كما يتوقع البعض، لافتا إلى أن هناك اعتقادا لدى بعض المصريين أن فتح باب التقدم من جديد في الجامعات الأهلية هي مرحلة ثانية، ولكنها ليست مرحلة ثانية، لأنها بنفس الشروط التي تم وضعها حينما فُتح التقديم في أول مرة.

وأردف "عبد الغفار": "أي شخص يمكن أن يدخل على موقع وزارة التعليم العالي يعلم إن تم قبوله على الموقع أو لا، إن لم تصل له رسائل أو حدثت مشكلة تقنية بالنسبة له أدت إلى عدم وصول الرسالة".