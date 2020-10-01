القادة العرب يصلون الكويت للتعزية بوفاة الشيخ صباح الأحمد

توجه عدد من رؤساء وقادة الدول العربية إلى الكويت، الخميس، للتعزية بوفاة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وري الثرى أمس الأربعاء.

فقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.

كما توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الخميس، الرئيس العراقي برهم صالح، قادما من العراقي للتعزية بوفاة الأمير الراحل.