برواتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن توافر 3300 وظيفة بعد قليل

تستعد وزارة القوى العاملة، بعد قليل، للإعلان عن توافر أكثر من 3300 وظيفة، في منشآت القطاع الخاص، ومصانع وشركات ومؤسسات، برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه لبعض المهن التي تحتاج خبرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الفرص تتاح حتى شهر أكتوبر الحالي.

وما زالت هناك أكثر من 14 ألف فرصة عمل ووظيفة خالية، في العديد من الشركات والمصانع ومنشآت القطاع الخاص والوظائف الواردة في نشرات التشغيل التي أعلنتها وزارة القوى العاملة، خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، متاحة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وحملة الشهادات الإعدادية والابتدائية، من جميع الفئات العمرية من الشباب، في القاهرة والمحافظات بمرتبات شهرية تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بالحوافز والساعات الإضافية.

ويستطيع الراغب في الالتحاق بفرص العمل، التقديم للالتحاق بالوظائف بالدخول على الرابط التالي والمعلن عنه رسميًا من قبل وزارة القوى العاملة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesitEZb4ihauxjCwyOjWFGzACI8k8wNNmekLAcFWR2wG6gng/viewform?c=0&w=1

والدخول على الرابط التالي والخاص بوزارة القوى العاملة، www.manpower.gov.eg والذي من خلاله يستطيع الراغب في الوظائف تسجيل بياناته، وأبرزها:

- محاسبون.

- مهندسون.

-حرفيون.

- أطباء.

-مدرسون.

-مراقبو جودة.

- مندوبون.

- كاشير.

- عمال.

- موظفون.

- مهنيون.

- سائقون وعمال.

- عمال تعبئة وتغليف.

- مهندسو إنتاج.

- مهندسو جودة.

- مهندسو ميكانيكا باور وكهرباء تحكم.

- مدرسو لغة ألمانية.

-أخصائيون خدمات مالية.

-محاسبون.

- مدير مبيعات.

- مندوبو مبيعات.

- فني كمبيوتر.

-أخصائي تغذية علاجية.

- ممرضو عمليات وأدوار.

-عمال خياطة.

- مشرفي أقسام.

- كاشير.

-مراقب كاميرات.

- منسق ممرات.

-عمال مخازن.

- عمال بقالة.

-عمال لحوم وخضراوات.

- خباز شرقي غربي.

-عمال عاديون.

-سائقو كلارك.

- 390 سائق رخصة خاصة مهنية.

- 215 ضابط أمن.

- 4500 فرد أمن مؤهل عالٍ ومتوسط.

- 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية.

- 167 فني إنتاج.

- 700 مساعد إنتاج.

- 435 فني صيانة وتجميع وتغليف.

- 310 فنيين كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر، وسباكة ولحام مؤهل وبون.

- 1000 ممثل خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه، والسن من 18 إلى 40 عاما من الذكور والإناث.