الغرف: 332 ألف عامل بـ 1888 منشأة استفادوا من إعانة "القوى العاملة"

ثمن العاملون بالقطاع السياحي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنح العاملين بالقطاع السياحي إعانة حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب حالة الركود السياحي التي يعاني منها القطاع منذ بداية العام الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقال وحيد عاصم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن عدد العاملين الذين استفادوا من إعانة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية وفندقية.

وأضاف لـ"الوطن" أن العاملين بقطاع السياحة صرفوا حتى الآن شهر واحد من الـ 3 أشهر التي تم إقرارها، ويتم حاليا أعداد الكشوف لصرف الشهر الثاني، موضحا أن قيمة الإعانة الشهرية تصرف بحسب الراتب الأساسي للعامل بالمنشأة وفقا لشهرديسمبرالماضي، لافتا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ حدها الأدنى 600 جنيه والأقصى 1575.

وأشار إلى أن الدولة دائما وأبدا ما تقف بجانب القطاع السياحي، لافتا إلى أن القطاع السياحي يأمل في أن يكون من ضمن الفئات التي يتم صرف الإعانة للعاملين بها حتى نهاية العام الحالي نظرا للتراجع الحاد في الحركة السياحية الوافدة وتوقف رحلات العمرة والحج.

الدولة تشعر بمعاناة العاملين بالسياحة ونتمنى تفعيل مبادرة البنك المركزي

ومن جهته قال الدكتورعاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمروالسياحة بجنوب سيناء، إن حديث الرئيس اليوم يمثل دعما كبيرا من الدولة للعاملين بالقطاع السياحي وإحساسها بالمعاناة التي يعانونها منذ بداية أزمة فيروس كورونا مارس الماضي.

وأضاف لـ"الوطن" أن المستثمرين تحملوا خلال العام الجاري مرتبات العاملين بالقطاع السياحي ورفضوا تسريح العمالة أو تقليل الرواتب خلال الأزمة الحالية، خاصة أن العمالة لديها عائلات تعتمد معيشتهم في الأساس على هذا الراتب.

وطالب عبداللطيف الحكومة بالعمل على تفعيل مبادرة الـ 3 مليارات جنيه التي خصصصها البنك المركزي لإقراض المنشآت السياحية والفندقية من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة وسداد مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة 5% متناقصة.