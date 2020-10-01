"المخاطر و التحديات" في برنامج إعداد القادة لطلاب جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط اليوم، انطلاق برنامج إعداد القادة لطلاب الجامعة خدمة عامة بعنوان "المخاطر والتحديات -الأنماط القيادية -العمل الجماعي"، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

حضر انطلاق البرنامج كلا من: الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد المعطى رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة اتحاد الطلاب، والطالب محمد عصام رئيس اتحاد الطلاب، وبمشاركة مبادرة أحنا معاكم وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب، على وضع الأنشطة الطلابية في مقدمة أولويات الجامعة إيماناً منها بدور النشاط في ثقل شخصية الطلاب، وفتح مداركهم واكتمال تأهيلهم على النحو الأمثل، مؤكداَ على استمرار إدارة الجامعة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداَ لبداية العام الدراسي الجيد وخلال ممارسة الأنشطة الطلابية، بما يحافظ على سلامة الطلاب باعتبارها أحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتدريبية وفكرية وثقافية التي تساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وإعداد القادة من الشباب يتمتعون بوعي مستنير، مشيداَ بدور المبادرة الطلابية "إحنا معاكم " في المساعدة للإجراءات الوقاية الشخصية للطلاب خلال أعمال امتحانات الفرق النهائية السابقة.

وأوضح الدكتور أحمد شريت، أن البرنامج يأتي في نسخته الخامسة، وبمشاركة 110 طالب ومستمر حتى 3 أكتوبر من الشهر القادم، ويناقش عددا من المحاضرات التدريبية حول المخاطر والتحديات وإدارة الأزمات، وكذلك الأنماط القيادية وصفات القائد المثالي وطرق الاتيكيت والبروتوكولات والعمل الجماعي وريادة الإعمال وأنشطة رياضية وثقافية متنوعة، كما شهد أعمال البرنامج تكريم أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومجلس اتحاد طلاب الجامعة وأعضاء مبادرة "أحنا معاكم".