"إعداد القادة" برنامج تدريبي للعاملين بجامعة أسيوط

انطلقت فى جامعة أسيوط اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي فى مجال إعداد القادة للعاملين من شاغلي المستوى الأول التخصصي (أ) لإعداد صف ثانٍ من العاملين لشغل الوظائف القيادية والذي يمتد فى الفترة من 14 إلى 17 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد، وأشرف سيد محمود مدير عام التطوير المؤسسي، وخالد عمران مسؤول التدريب ، ومحمد عباس مدير إدارة التطوير الإداري والجودة.

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن البرنامج التدريبي يأتي فى إطار خطة الجامعة لتنمية وتطوير المهارات القيادية والإشرافية في مختلف جهات الجامعة لجميع التخصصات والوقوف على أحدث المستجدات ومعرفة الأساليب والوسائل الفعالة التي تساعدهم على أدائهم بشكل مؤثر وفعال، وذلك لإدارة الأزمات والتغلب على أصعب المشكلات وتولى مسؤولية النتائج، مشددة فى ذلك على ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد بارتداء الكمامات وبعد المسافة بين المتدربين .

ومن جانبه أوضح مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، أن برنامج إعداد القادة يهدف إلى مساعدة المشاركين فى تطبيق الأساليب الجماعية المؤثرة لمنظمات العمل، وتعزيز الإمكانات القيادية لكل أعضاء الفريق، فضلاً عن التعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الرئيسية وإدراك السياق المناسب للاستخدام وتحديد الخصائص المحورية الواجب توافرها في الوظائف القيادية والإشرافية.

وأضاف أشرف سيد محمود مدير عام التطوير المؤسسي، أن البرنامج التدريبي يأتي بمشاركة 20 متدرباً من جميع مختلف الجهات بالجامعة، ويناقش على مدى 4 أيام العديد من المحاضرات المهمة منها، العولمة والتحديات المعاصرة وآثارها على المفاهيم الإدارية الحديث، مداخل التغيير والتطوير التنظيمي والقيادة التحويلية كمدخل لقيادة التغيير، الأنماط الحديثة للقيادة الإدارية، مناقشات في قانون الخدمة المدنية وأعمال الحسابات والموازنة، والوظائف القيادية والإشرافية وطرق شغلها وتقويم الأداء.