دليل القنوات الفضائية اليوم.. صاحبة السعادة ويوميات ونيس

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "العذراء والشعر الأبيض" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "العفاريت" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "آخر كلام" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "مقلب حرامية" الساعة 8 مساءً، وفيلم "خيانة مشروعة" الساعة 10 مساءً، و"قبل زحمة الصيف" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم "Jupiter Ascending" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "Invincible" الساعة 3.30 مساءً، وفيلم "Moneyball" الساعة 5.30 مساءً، وفيلم "Million Dollar Arm" الساعة 8 مساءً، وفيلم "My All American" الساعة 10.30 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "المشخصاتي" الساعة 12.30 ظهرا، وفيلم "حد السيف" الساعة 4 مساء، و"البيه البواب" الساعة 7.30 مساء، و"الوحل" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 1.30 ظهرا.

قناة دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9 مساء.