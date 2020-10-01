بدء اختبار القدرات لطلاب الشهادات الفنية بجامعة بني سويف التكنولوجية

شدد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن إجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي داخل اللجان، موجها بتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين من طلاب الشهادات الفنية الصناعية، لإجراء امتحانات القدرات لهذا العام.

وأشار، إلى استعداد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، لاختبارات القدرات بتنظيم اللجان ومراعاة كافة الاجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والمتقدمين للاختبارات.

وأضاف رئيس الجامعة: "خلال الفترة الماضية جهزت الجامعة جميع المعامل الدراسية بالكلية الخاصة ببرنامجي الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة القادمة من دولة كوريا الجنوبية.

وذلك في إطار الدعم الفنى المقدم من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم لجامعة بني سويف التكنولوجية، طبقًا للاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية، حيث بلغ عدد المعامل التى جهزتها الجامعة 14 معملًا مقسمين بالتساوى بين برنامجي تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس، وتحتوي هذه المعامل على برامج محاكاة متخصصة على مستوى عال من الجودة والتي تواكب التطورات العالمية فى هذا المجال، ويوجد لكل طالب جهاز كمبيوتر خاص به لتنفيذ الأنشطة التطبيقية داخل المعمل، كما أن المعامل مجهزة بأحدث تقنيات الداتا شو ويوجد بكل معمل سبورة ذكية ومكيف للهواء حفاظًا على المعايير الدولية للتعليم التكنولوجي والأجهزة الموجودة به".

وتابع: "طورت الجامعة جميع القاعات الدراسية الموجودة بالكلية لتوفير جميع سبل الراحة للطلاب اثناء المحاضرات الدراسية، بالإضافة لتزويد المكتبات بأفضل الكتب العلمية المتخصصة التى تفيد الطلاب فى مجال دراستهم".

يشار إلى أن قبول الطلاب المتقدمين للجامعة يكون بناءً على ترشيح مكتب التنسيق ومحل إقامة الطالب واجتياز اختبارات القدرات، ويشترط قبل الدخول لامتحان القدرات تسديد مبلغ 450 جنيه مصري فقط لاغير بمقر الكلية قبل الساعة العاشرة صباحا يوم الامتحان، ويشترط أيضًا في الطالب المتقدم للدراسة في الجامعة أن يجتاز اختبارات القدرات بمجموع لا يقل عن 60%، كما تقررت المصروفات الدراسية لهذا العام بمبلغ 10 آلاف جنيه مصري، على أن يكون أداء امتحانات القدرات بمقر الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.