إصدار أول دليل خاص بسلامة الغذاء لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن

أصدَرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اليوم، أول دليل خاص بسلامة الغذاء لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن بالتعاون مع مشروع "مزارع إلى مزارع".

وذكرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في بيان اليوم، أنَّ المشروع مقدم من منظمة "لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية"، مبينة أنَّه تمّ عقد ندوة مؤخرًا شاركت فيها الخبيرة الأمريكية المتطوعة كرستين تيستا، والمهندس حسام حبيب مدير مشروع "مزارع إلى مزارع"، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من الأعضاء.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إنَّه تمّ عرض الدليل العملي للتحكم في مخاطر الأغذية المعروفة والمتوقعة لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن خلال الندوة، وتناول الدليل عدد من المحاور من أهمها التحكم بالمخاطر ومكافحة الآفات والنظافة وإجراءات التشغيل الموحد للمرافق الصحية.

وأكّد "الجزايرلي"، الأهمية القصوى لرفع وعي قطاع الصناعات الغذائية باساسيات سلامة الغذاء لما له من أثر بالغ على تعزيز تنافسية القطاع، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ العمل على ترجمة الدليل وتعميمه على أعضاء الغرفة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع المشروع لإصدار سلسلة من الدلائل العلمية والتطبيقية وتنظيم ورش العمل بهدف تحسين سلامة الغذاء والبيئة الإنتاجية للصناعات الغذائية.

وأضاف أنَّ الغرفة تتبنى قضية سلامة الغذاء باعتبارها واحدة من أهم القضايا الحيوية التي تعمل الغرفة على زيادة الوعي بها، خاصة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونوه إلى استمرار الغرفة في الاستعانة بالخبرات العالمية والوطنية للتعرف عن قرب على المعايير الدولية المطبقة في المنشآت الصناعية والعمل على نقلها وتطبيقها على مستوى أعضاء الغرفة.