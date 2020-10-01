جمارك بورسعيد تحصل 2.37 مليار جنيه إجمالي ضرائب ورسوم خلال أغسطس

بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد 2 مليار و 375 مليونًا و286 ألف جنيه خلال شهر اغسطس 2020، جاء ذلك خلال بيان أصدرته مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد نجم رئيس المصلحة، وأعلنت فيه أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس أفرجت عن مشمول 7710 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر أغسطس 2020، وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره 397 مليونًا و453 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي مليار و977 مليونًا و833 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد "غرب – شرق" خلال نفس الفترة عدد 458 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك)، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 929 مليون و941 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و865 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس حوالي 2 مليار و375 مليونًا و286 ألف جنيه.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.