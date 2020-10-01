"كومباوند وتسهيلات".. "المهندسين" تطرح وحدات في التجمع والعبور وأكتوبر

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة بنظام البيع بالقرعة العلنية لكل المشروعات، وذلك بالتجمع الخامس ومدينة العبور ومدينة السادس من أكتوبر، بدءا من 30 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وبحسب إعلان النقابة فإن إسكان التجمع الخامس عبارة عن كومباوند متكامل المرافق ونادي اجتماعي ومول تجاري بالقرب من الجامعة الأمريكية وبأسعار متميزة، بمساحات مختلفة تبدأ من 135 مترًا إلى 185 مترًا، وأسعار الوحدات تبدأ من مليون و552 ألفًا و500 جنيه، على أن يتم سداد نسبة 25% مقدم حجز وتسهيلات في السداد حتى 7 سنوات بدون فائدة.

وبخصوص إسكان مدينة العبور، فذكرت النقابة أنه بجوار مبنى جامعة عين شمس ودار مصر، والمساحات مختلفة تبدأ من 125 مترًا إلى 218 مترًا مربعًا، على أن يتم سداد نسبة 30% مقدم حجز، وتبدأ أسعار الوحدات من 627 ألف جنيه، مع تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة كما أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وفيما يتعلق بإسكان مدينة 6 أكتوبر فهي عبارة عن شقق سكنية متميزة تتراوح مساحتها من 75 مترًا إلى 80 مترًا مربعًا وأسعار الوحدات تبدأ من 355 ألف جنيه، وسداد نسبة 30% مقدم الحجز مع تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة وأن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

أما شروط السداد فذكرت النقابة أنه يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية حجز دخول القرعة لمشروع إسكان العبور و6 أكتوبر، وسداد 100 لف جنيه جدية حجز دخول القرعة لمشروع إسكان التجمع الخامس، وسداد باقي المقدم خلال شهر لكل المشروعات، وذكرت النقابة أن السداد بالبنك الأهلي وأعلنت عن أرقام الحسابات الخاصة بمشروع كل إسكان.

وقالت النقابة، إنها قد شهدت زحام شديد في اليوم الأول لبيع كراسات شروط مشاريع إسكان النقابة، أمس، لمشروعات إسكان التجمع الخامس وإسكان مدينة العبور وإسكان مدينة ٦ أكتوبر، وأوضحت أنه يتم البيع عن طريق القرعة العلنية، ويمتد بيع كراسات الشروط لمدة أسبوعين لينتهي يوم ١٤أكتوبر ٢٠٢٠.