إزالة تعديات على أراضي زراعية في كفر الشيخ وتلقي 64 ألف طلب تصالح

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة تعديات على أرض زراعية مجاورة لرافد الطريق الدولي الساحلي، "كفر الشيخ بلطيم الدولي" أسفل كوبري كلش على مساحه 6 قراريط وتم ضبط جميع المعدات ومواد البناء، بالتعاون مع مديرية الأمن، وألقى القبض على 3 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تفتح ذراعيها للتصالح في مخالفات البناء، وتم مد الفترة المقررة لتقديم الأوراق المطلوبة نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفي نفس الوقت لن تتهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أوضح نور الدين، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ 40%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى وبمراكز المعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف المحافظ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 64 ألفًا و743 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 331 مليونا و627 ألف جنيه، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

أكد محافظ الأقليم، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.