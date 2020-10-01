تجديد حبس 6 متهمين بالتحرش بفتاة أفريقية في مدينة نصر 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس 6 متهمين بالتحرش بفتاه أفريقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ومحاولة إجبارها على استقلال "توك توك" خاص بالمتهمين، وعندما رفضت تحرشوا بها.

وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص.

وبتكثيف الجهود تمّ تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وأدلت بأسماء بعضهم، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم جميعا.

واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة، قائلين: "فيه اتنين مننا شغالين سواقين توك توك، وكنا مع بعض وإحنا واقفين في زهراء المعادي، لقينا بنت سمرا، وراح أحمد صاحبنا عاكسها، ورحنا مسكناها عشان تركب التوك توك وتروح معانا الشقة".

وأوضحوا أنهم نفذوا الجريمة تحت تأثير المخدرات التى تعاطوها وهي عبارة عن حشيش وأقراص مخدرة، وأن تصرفاتهم كانت غير متزنة خلال الواقعة، وأنهم فوجئوا بالشرطة تلقي القبض عليهم بعد عدة ساعات من نشر الفيديو على فيسبوك، وأنهم عرفوا بنبأ تصويرهم وبث فيديو لهم، قبل ضبطهم بساعتين فقط من القبض عليهم.