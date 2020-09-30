عاجل.. تجديد حبس المتحرش في فيديو أطفال القاهرة الجديدة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، حبس المتحرش في واقعة فيديو الأطفال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي التحرش وهتك العرض.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل الواقعة بعد أن رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة، لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته، واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تم تداوله إلى أن الواقعة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات بها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا.

وبسؤال النيابة العامة الطفلَ المجني عليه، قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وشاهدت النيابة العامة، المقطعَ الذي تم تداوله من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين من الاستعلام الوارد من الإدارة العامة للمرور، أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعيَّ، لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وشددت النيابة العامة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، ومن ثم يجب تقديمها إلى النيابة العامة أو جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، ما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.

واعترف الشاب المتحرش بالأطفال الثلاثة داخل سيارته في القاهرة الجديدة، أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال، وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي".

وأضاف المتهم أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلي عمله، وأنه استدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفًا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم موظف في شركة قطع غيار سيارات، ويعمل سائقًا على سيارته في شركة نقل ركاب إلكترونية منذ عدة أشهر.

وكشفت المصادر أن ضحايا واقعة التحرش 3 أطفال، بينهم شقيقان والآخر جارهما، من أبناء السكان المجاورين لمكان الواقعة، وليسوا من أطفال الشوارع.

وأوضحت أن المتحرش متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ مدة قصيرة قبل الواقعة، بحسب اعترافه أمام المباحث بعد الواقعة بارتكاب الواقعة مرتين على مدار يومين متتاليين.

وتابعت أن المتحرش نفذ الجريمة في سيارته التى يعمل عليها سائقًا في شركة نقل ركاب شهيرة، وأنه كان قريبًا من منزله عندما نفذ الجريمة وقت استقلاله سيارته.