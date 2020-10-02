تعرف على إجراءات القيد بالكلية لطلبة الثانوية الأزهرية

أغلقت بوابة الحكومة المصرية أمس الخميس 1 أكتوبر، باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية للمرحلة الأولى.

وتستعرض "الوطن"، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها إجراءات القيد بالكلية التي رشح لها الطالب، على النحو التالي:

إجراءات القيد بالكلية التى رشح لها طالب الثانوية الأزهرية

بعد معرفة الطالب للكية التي رُشح لها يقوم بالتوجه للكلية في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة لاستكمال إجراءات القيد ومعه مستندات أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر، ونموذج "2 جند" للطالب من سن 18 عام حتى أقل من 22 عام، والموقف من التجنيد للطالب من سن 22 عام فأكثر.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في كليات الجامعات المصرية، حسب الأعداد والكليات التي يحددها المجلس بشروط محددة، وفق موافقة الجامعة والكلية.

ويتم قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق، وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد، على أن يتم القبول بالمعاهد العالية للخاصة للغات للحاصلين على الثانوية الأزهرية بشرط الحصول على 55% في اللغتين الأجنبيتين التي درسهما الطالب أو أحدهما في حالة دراسة الطالب لغة واحدة.

ويتم احتساب المجموع الاعتباري للحاصلين على الثانوية الأزهرية، من خلال مجموع المواد العربية + المواد الثقافية × 410 = 440، بالنسبة للقبول لالكليات الجامعية والمعاهد العالية الخاصة بالقسم العلمي، ومجموع المواد العربية + المواد الثقافية × 410 = 420 بالنسبة للقبول ببعض الكليات الجامعية وبالمعاهد العالية الخاصة للقسم الأدبي.

ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية عن الثانوية العامة حيث يسجل الطلاب رغباتهم على مراحل، وتظهر النتيجة مرة واحدة بعد ذلك.