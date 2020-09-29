صور.. طرق تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية من بوابة الحكومة المصرية

حالة من القلق تسيطر على منازل طلاب الثانوية الأزهرية، بعد إعلان فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية المرحلة الأولي، والتي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.

ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية عن الثانوية العامة، حيث يسجل الطلاب رغباتهم على مراحل، لكن النتيجة تظهر مرة واحدة بعد انتهاء التسجيل في آخر مرحلة.

تستعرض "الوطن" طريقة تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، كما يلي:

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

- الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، تنسيق الأزهر، من هنــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية)، وإعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة ثم الضغط على الخطوة التالية.

- إذا كنت تدخل لتسجيل رغباتك لأول مرة ستظهر لك صفحة تطلب اختيار الرغبات.

- إذا سبق لك إدخال رغباتك من قبل، فسيطلب منك تعديل الرغبات.

- إذا كنت من محافظتي (شمال سيناء أو جنوب سيناء) يكون التسجيل متاحا لك في واحدة من منطقتين (القاهرة أو الوجه البحري)، وعند دخولك لشاشة البيانات الأساسية ستجد أنّه مفتوحا لك التقديم في منطقة وجه بحري كمنطقة رئيسية، فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط على الخطوة التالية، أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة، فستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة "هل ترغب في تبديل المنطقة"، وبالضغط عليها ستغير المنطقة إلى القاهرة، ثم اضغط على الخطوة التالية.

إذا كنت من محافظة (البحر الأحمر)، متاحا لك التسجيل في واحدة من منطقتين (القاهرة أو الوجه القبلي)، وعند دخولك لشاشة البيانات الأساسية ستجد أنّه مفتوحا التقديم في الوجه القبلي كمنطقة رئيسية، فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط على الخطوة التالية، أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة، فستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة "هل ترغب في تبديل المنطقة"، بالضغط عليها ستغير المنطقة للقاهرة، ثم اضغط الخطوة التالية.

- إذا كنت من أي محافظة أخرى غير المحافظات الثلاث (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر).

لن تظهر لك هذه الجملة وبالتالي لن يمكنك تغيير المنطقة وأخيرا اضغط على الخطوة التالية.

بدء أو تعديل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية من بوابة الحكومة المصرية

إذا تقدمت برغباتك من قبل وأردت الدخول لتعديل رغباتك، من خلال الضغط على رابط "تعديل القائمة" أو البدء في إدخال قائمة رغبات جديدة من خلال الضغط على رابط قائمة جديدة.

ستظهر لك شاشة إدخال الرغبات لتبدأ إدخال رغباتك، ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمامك اختيارين:

الاختيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

الاختيار الثاني: تقسم فيه الكليات لمجموعات حسب نوع الدراسة، فمثلا:

إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك كليات الطب المتاحة لك.

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة" الموجود في الصورة التالية.

- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم أو التأخير باستخدام الأسهم، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

- بعد إتمام إدخال الرغبات يتم الضغط على زر الخطوة التالية.

بعد الضغط على الخطوة التالية ستظهر لك قائمة بالرغبات التي أدخلتها لتتأكد منها، فإذا أردت التعديل في أي رغبة منها فاضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

بعد أن تأكدت من رغباتك فستجد في آخر الشاشة حقولا لإدخال رقم الهاتف – الرقم القومي – البريد الإلكتروني (إن وجد)، ثم إدخال الرقم السري مرة أخرى، وإعادة إدخال الرقم التأكيدي، ثم الضغط على زر "التسجيل" لحفظ بياناتك ورغباتك.

يمكن طباعة استمارة الرغبات.