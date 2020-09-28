تبدأ اليوم.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

يستعد أكثر من 77 ألفا من طلاب الثانوية الأزهرية اليوم، لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية، بعد أن تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، على بوابة الحكومة المصرية.

ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية عن الثانوية العامة، حيث يسجل الطلاب رغباتهم على مراحل، لكن النتيجة تظهر مرة واحدة بعد انتهاء التسجيل في آخر مرحلة، ومن المقرر فتح باب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الثالث الثانوي الأزهري.

تستعرض "الوطن" خطوات تسجيل راغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020، خلال السطور التالية..

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري، مع مراعاة أن تكون كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكور فيها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكان مكتوب فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، يضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

يتم تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها.