4 برلمانيين يواجهون 68 مرشحا مستقلا وحزبيا على 4 مقاعد بدائرة المنتزه

تقدم 4 برلمانيين حاليين للترشح على 4 مقاعد فردية داخل الدائرة الأولى دائرة المنتزه بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في مواجهة 68 مرشحا مستقلا عن الدائرة، وذلك وفقا للكشوف التي أعلنتها محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وحرص البرلمانيون على الترشح منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح، والـ4 مرشحين برلمانيين هم "أبو العباس التركي" رقم 1 رمز كتاب، عبدالفتاح يحيى رقم 4 رمز سلم، ومي محمود رقم 6 رمز الكف، وهند الجبالي رقم 70 رمز تمثال رمسيس، ويتنافس مع البرلمانيين عدد كبير من المستقلين ومرشحي الأحزاب حيث دفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين بالدائرة من بينهم اثنين من البرلمانيين، وآخرين هم محمد حسين الحامي رمزالقلم، وأشرف سردينه رمز مسدس.

كما يتواجد مرشح من حزب الشعب الجمهوري، وهو نبيل محمد سليم، رمز صاروخ، ومرشح من حزب النور أحمد حسن البطش رمز فانوس.

تشتد المنافسة بين المرشحين المحتملين على دائرة المنتزه الدائرة الأولى بالإسكندرية في الانتخابات البرلمانية مجلس النواب 2021، وذلك بعد ترشح 72 مرشحا محتملا على 4 مقاعد مخصصة للدائرة، وذلك بعد استبعاد 11 مرشحا في مرحلة الفحص.

ووفقا للكشوف النهائية المعلنة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأعلى ترشحا ومنافسة بين المرشحين، فإن المواجهة تشتد بين مرشحي الأحزاب الذين بلغ عددهم 15 مرشحا و57 مستقلا.

ويبلغ عدد مرشحي الأحزاب المحتملين 15 مرشحا، بينهم 4 لحزب مستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري، ومرشح لحزب المؤتمر، ومرشحان لحزب مصر القومي، ومرشح لحماة الوطن، ومرشح الوفد الجديد، ومرشح لحزب الإصلاح والنهضة، ومرشح لحزب مصر المستقبل، ومرشح لحزب الجيل الديمقراطي، ومرشح حزب النور، مرشح لحزب المحافظين.

ويأتي أبرز المرشحين في الدائرة الأكثر كثافة سكانية بالعاصمة الثانية، التى يوجد بها 3 أحياء وهى "المنتزه أول، المنتزه ثان، المنتزه ثالث"، هم النواب الحاليون بمجلس النواب، النائبة مي محمود، التى تتواجد بين مرشحي المستقلين، والنائب أبو عباس فرحات التركي، ونبيل محمد سليم.