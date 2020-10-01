عودة عطية وفؤاد لكشوف المرشحين يشعل سباق النواب في شبرا وشبين القناطر

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بإعادة كلا من النائب الحالي بشبرا الخيمة محمود عطية لكشوف المرشحين بالدائرة، والتي تشهد منافسة حامية بين 57 مرشحا بينهم النواب الحاليين؛ صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، وثريا الشيخ التي تخوض المنافسة مستقلة، ونضال السعيد، وعبدالسلام الخضراوي الذي جاء على رأس ائتلاف حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بشبرا، حيث يخوض عطية المنافسة مرشحا عن حزب الوفد، وقد كان تم استبعاده من المنافسة بسبب الكشف الطبي، ولكن القضاء الإداري قرر إعادته للمنافسة من جديد.

كما قضت المحكمة بإعادة المرشح مجدي فؤاد لسباق دائرة شبين القناطر، وهو الأمر الذي يفتح الباب امام نافسة حامية بالدائرة، والتي يصفها المحللون حتى الآن بالهادئة، نظرا لقلة عدد المرشحين بها وهدوء الأوضاع الانتخابية هناك.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول طعن مرشحين اثنين من المستبعدين من كشوف الانتخابية للنواب إلى جانب رفض 8 طعون أخرى لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بشروط الترشح.

عقد المحكمة برئاسة المستشار جمال درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين الدكتور وليد عبدالعزيز علي ومحمد علي دويدار ومحمود رشيد محمد جلساتها للبت في الطعون المقدمة من 10 مرشحين مستبعدين حيث تم قبول الطعن ورفض القرار المطعون عليه من اثنين هما محمود عطية بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة ومجدي فؤاد بدائرة شبين القناطر، وقررت المحكمة إدراج أسمائهم بين المرشحين.

وكان 10 مرشحين قد تقدموا بطعون لمحكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الهيئة العليا باستبعادهم من كشوف الانتخابات بعد أن استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب في القليوبية، ضمن 17 مرشحا ليصبح إجمالي المرشحين في الدوائر الـ6 للمقاعد الفردية بالمحافظة 227 مرشحا ثبتت اللجنة سلامة أوراقهم.

وتبين من كشوف المستبعدين، أن أسباب الاستبعاد جاءت كالتالي: التخلف عن أداء الخدمة العسكرية والتجنيد وشهادة الخدمة لـ5 مرشحين بينهم مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم اللياقة الطبية لـ9 مرشحين بينهم برلماني حالي وضابطي شرطة بالمعاش، وعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشح واحد، ومرشح بسبب عدم فتح الحساب البنكي.

كما تبين أن هناك عددا من المرشحين المستبعدين، لم يقوموا بفتح حساب بنكي وهو شرط من شروط الترشح، وأظهرت الكشوف انتماء بعض المستبعدين لأحزاب الوفد الجديد وقائمة الحركة الوطنية وحزب مستقبل وطن والباقي من المستقلين.

وأكدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب أنه تم استلام أوراق 243 مرشحا محتملا بالمحافظة قبل غلق باب قبول طلبات الترشح الثانية مساء السبت الماضي، ليخوضوا المنافسة بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردي بالبرلمان.

وجاء توزيع المستبعدين من الكشوف الانتخابية بالدوائر الانتخابية الـ6 بالمحافظة على النحو التالي، بنها وكفر شكر استبعاد 4 مرشحين، وطوخ وقها استبعاد 3 مرشحين، وقليوب والقناطر الخيرية استبعاد 3 مرشحين، وشبرا الخيمة استبعاد 3 مرشحين وشبين القناطر استبعاد مرشح واحد، والخانكة والخصوص والعبور استبعاد 3 مرشحين.