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القضاء الإداري يتلقى 7 طعون بالقليوبية بسبب المستبعدين من النواب

كتب:

حسن صالح
05:50 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الترشح لإنتخابات النواب بالقليوبية

الترشح لإنتخابات النواب بالقليوبية

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقليوبية، 7 طعون من المرشحين المستبعدين من كشوف الانتخابية للنواب، لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بشروط الترشح، وجارِ تقديم باقي الطعون حتى مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة برئاسة المستشار جمال درويش غانم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين دكتور وليد عبد العزيز علي، محمد علي دويدار، محمود رشيد محمد، أولى جلساتها فى العاشرة والنصف صباح غدا الأربعاء، لنظر الطعون المقدمة، والتى تمتد من الأربعاء حتى الجمعة للبت فى الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين.

وكانت محكمة بنها الابتدائية، أعلنت استبعاد 17 مرشحا محتملا من كشوف انتخابات مجلس النواب، لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات التى أجروها بالمستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب عدم اكتمال الأوراق أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.

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