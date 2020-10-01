اعتدى على سيدة داخل "زريبة".. مقتل شاب على يد مزارع وزوجته بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، ملقاة بترعة ساحل مرقص التابعة لمركز إيتاي البارود، وبعد التحري تبين أن مزارعًا وزوجته هما اللذان قتلاه، وألقيا بجثته بالترعة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة إيتاي البارود، الجمعة الماضية بالعثور على جثة بترعة ساحل مرقص، بالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يدعى "مصطفى.ا" 30 سنة، ومقيم بقرية الضهرية التابعة لإيتاي البارود، وبها إصابات بالرأس والبطن، ووجود شبهة جنائية.

على الفور أمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بتكثيف التحريات حول الواقعة، وتوصلت إلى أن مرتكب الواقعة مزارع وسيدة من ذات القرية تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه، وأنهما اعتديا عليه باستخدام عصا محدثين به إصابات أدت إلى وفاته في الحال.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقال الزوج أثناء التحقيقات: "المجني عليه أحد أقاربنا وقام بالتسلل إلى حظيرة الماشية الملحقة بمنزله، وحاول الاعتداء على زوجتي فى الحظيرة، مستغلًا غيابي عن المنزل، إلا أن الصدفة جعلتني أعود في ذلك التوقيت، وما أن سمعت استغاثات زوجتي، إلا وهرولت إليها مسرعًا لأجد "مصطفى" فوق زوجتي محاولًا الاعتداء عليها، وأمسكت عصا خشبية وانهلت بها على المجني عليه بالضرب حتى الموت.

وأضاف باستخدامهما عربة كارو لنقل الجثة وإلقائها بترعة ساحل مرقص، ثم تخلصوا من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه داخل الصرف الصحي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قرر المستشار أحمد حبيب، مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسكرتارية هشام بخيت حبس مزارع وزوجته، لقيامهم بضرب شاب "علقة ساخنة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بسبب قيامه بالتسلل إلى حظيرة جارة والتعدي على زوجته فتصادف رجوع زوجها، وشاهده أثناء قيامه بالاعتداء عليها فانهال عليه ضربًا حتى سقط قتيلًا.