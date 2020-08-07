بسبب الميراث.. مقتل شاب في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا

لقى اليوم الجمعة، شاب مصرعه بطلق ناري أصيب به خلال اشتباكات بسبب الميراث بين عائلتين بنجع الشيخ رزق بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمقتل "عربي سمعون عبدالنعيم"، 37 عامًا، في اشتباكات مسلحة بين عائلتي رشيدي وسمعون بنجع الشيخ رزق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.