تعاون بين "العربية للتصنيع" وهواوي لإعداد كوادر بشرية في التحول الرقمي

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

جاء هذا خلال مباحثات العربية للتصنيع وشركة "هواوي" للتكنولوجيا، التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتدريب في مجالات الاتصالات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء.

وأشار "التراس"، إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "هواوي" لتطوير الكوادر في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية التي سيتمّ تقديمها للمواطنين بالنظام الرقمي، إلى جانب اتخاذ القرارات من خلال منظومة الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية وإنترنت الأشياء.

وأوضح "التراس"، أنَّ مباحثات اليوم تمت في إطار الإجراءات التنفيذية لبدء البرامج التدريبية لأكاديمية التدريب بين العربية للتصنيع وشركة "هواوي" العالمية لتدريب وتأهيل كوادر شبابية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والرقمنة، إضافة إلى أمن المعلومات والشبكات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، مشددًا على أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف أنَّه تمّ بحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وافريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الاتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

وأعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفاً "نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر"

فيما أكّد فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" العالمية على أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأضاف أنَّ مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة "هواوي" ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمي، موضحًا أنَّ "هواوي" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة.