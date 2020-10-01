عبدالعال يحيل مشروعات قوانين مقدمة للحكومة للجان النوعية

قدم عددا من نواب البرلمان، اعتذارات عن حضور الجلسة البرلمانية اليوم، لهيئة مكتب مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة البرلمانية.

وشهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، تلاوة عدد من الاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى البرلمان، وبدوره أحال رئيس مجلس النواب، الاتفاقيات إلى اللجان البرلمانية المختصة، كما أحال عبدالعال، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية للمناقشة.

كانت الجلسة البرلمانية انعقدت متأخرة عن موعدها بموجب الجدول المرسل للأعضاء، إذ كان مقررا لها أن تنعقد في الساعة الثانية عشرة ظهرا.