"الوطن" تقدم لك كل ما تريد معرفته عن كروت "ميزة": بطاقة لاتلامسية

خلال الشهور القليلة الماضية، ومع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع مؤسسات وهيئات الدولة، ما جعل وزارة المالية تسعى إلى تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، التي تتيح لهم العديد من الخدمات.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مزايا البطاقة اللاتلامسية، "كارت ميزة" الذي يتم تحويل بطاقات مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشا إليه، كالتالي:

مميزات "كارت ميزة" للعاملين بالدولة وأصحاب المعاش

- يمكن للمواطن من خلال كارت ميزة بصرف جزء مالي من معاشه قبل حلول موعد صرف المعاش، من خلال شراء المنتجات وليس نقدا.

- يمكن أن يقوم بالشراء ببطاقة ميزة، والدفع من ماكينات الدفع الإلكترونية.

- تمكن المواطن من دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع.

- يمكن للمواطن أن يسحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.

- تتميز بطاقة ميزة بكونها بطاقة لا تلامسية.

المستندات المطلوبة للتحويل أصحاب المعاش لكارت ميزة

- ملء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

ولتحويل كارت صرف المعاش الضهري إلى بطاقة "ميزة" والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع به صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة.

جدير بالذكر أنَّ بطاقة ميزة تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة، كما أنَّها سارية لمدة 5 سنوات، وتكتمل المنظومة بالكامل في سبتمبر المقبل 2021، حيث سيتمّ استبدال بطاقات موظفي الدولة بالكامل وتحويلها إلى بطاقة ميزة.