لأصحاب المعاشات.. اعرف المستندات المطلوبة للتحويل إلى بطاقة ميزة

بدأت الهيئة القومية للبريد في تحويل بطاقات المعاشات الخاصة بإصحاب البريد الى بطاقات ميزة الجديدة، خاصة وأن الهيئة تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والرواتب بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بانتظام وسط إجراءات احترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب، وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز المستندات المطلوبة لتحويل بطاقة شرف المعاشات من بطاقة تقليدية إلى بطاقة ميزة الجديدة المتوفرة في نحو 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

1- تحويل بطاقات المعاشات إلى بطاقة ميزة المعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

2- المستندات المطلوبة للتحويل هي صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

وتسعى الهيئة القومية للبريد إلى أن تصبح مركز خدمات بريدية متكامل، يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلًا عن الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية للمواطنين بكفاءة عالية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.