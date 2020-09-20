تفاصيل بطاقة "ميزة" الجديدة: سداد وشراء وصرف ثلث المرتب مقدما

تستهدف الحكومة استبدال نحو 5 ملايين بطاقة دفع إلكتروني (ميزة) بالبطاقات البنكية الإلكترونية السارية.

وفي الآونة الأخيرة كثفت الحكومة تحركاتها لتفعيل منظومة التحول الرقمي على المستويات كافة، وفي مقدمتها الدفع الإلكتروني، وتقليل المعاملات النقدية "الكاش"، وسعت ممثلة في وزارة المالية لتقديم تلك الحوافز التي تتيح للموظف الحصول على ثلث مرتبه مقدما، قبل حلول الشهر الجديد حال احتياجه، لكن وفقا لعدة شروط.

وترصد "الوطن" في نقاط تفاصيل المنظومة الجديدة:

1- البطاقة الجديدة (ميزة) تمكن الموظف من الحصول على ثلث مرتبه مقدما قبل حلول الشهر الجديد حال احتياجه، شرط أن يتم صرفه كمشتريات دون السحب النقدي من البطاقة.

2- يستطيع الموظف الشراء بالبطاقة الجديدة من ماكينات نقاط البيع الإلكترونية.

3- يمكن للموظف سداد المستحقات الحكومية من خلال ماكينات نقاط البيع الحكومية.

4- تتيح البطاقة الشراء من خلال مواقع البيع الإلكترونية التي تقبل "ميزة".

5- تمكن بطاقة "ميزة" الموظف من السحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي داخل مصر.

6- البطاقة الجديدة ذات شريحة ذكية، ما يضمن الأمان التام لحامل البطاقة.

7- البطاقة الجديدة للموظفين من نوع البطاقات اللا تلامسية التي تتيح معاملات إلكترونية أوسع من البطاقات التقليدية.

8- البطاقة الجديدة تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة وسارية لمدة 5 سنوات.

9- تكتمل المنظومة في سبتمبر المقبل 2021، حيث سيتم استبدال بطاقات الموظفين بالكامل.

10- تستهدف المنظومة خفض نحو 25% من تكلفة إصدار العملة وتقليل زمن أداء الخدمة بنسبة 50%.