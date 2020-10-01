سموم "بنها الجامعي": أنقذنا أرواح 296 مصابا خلال سبتمبر

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، بقيادة الدكتورة نرمين عدلى، مدير المركز، تقرير المركز عن شهر سبتمبر 2020، للحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهري لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 296 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 38.5% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 114 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المبيدات الحشرية بإجمالى 65 حالة، ثم المواد الكاوية بإجمالى 42 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 14 حالة مخدرات، و37 حالة تسمم غذائي، و15 حالات مشتقات بترولية، و8 حالات اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.

وكان المركز في تقرير سابق قد كشف التقرير أن عدد الحالات التي استقبلها المركز خلال شهر اغسطس الماضي 232 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكثر من 50% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ بإجمالى 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية «البوتاس» بإجمالى 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.

وناشدت الدكتورة نرمين عدلي، مدير المركز وقتها المواطنين توخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير، منها 15 حالة مخدرات و11 حالة تسمم غذائي و5 حالات مشتقات بترولية وحالة اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.