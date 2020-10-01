"أفراح القبة" تعود من جديد على المسرح العائم

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أفراح القبة" يعود من اليوم في موسم جديد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر الجاري على المسرح العائم بالمنيل في تمام السابعة مساءً.

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، العرض بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

وتدور أحداث الرواية خلال فتره السبعينيات، حول ممثلي فرقة مسرحية يقدمون عرضًا مسرحيًا يحمل اسم (أفراح القبة).

وكانت مسرحية "أفراح القبة" قد عُرضت في موسم عيد الأضحى الماضي، وحققت إقبالًا كبيرًا رغم التخوف من انتشار فيروس كورونا، حيث أعرب مخرج المسرحية محمد يوسف المنصور، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، وقال في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إنه تفاجأ من رد فعل الجمهور وحرصه على حضور المسرحية، "ذلك الأمر كان خارجا توقعاتنا فقد حققت المسرحية لافتة (كامل العدد) طوال أيام عرضها في موسم العيد مع الحفاظ على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية".

وأضاف "يوسف" أنه لديه تخوف كبير خلال عرض مسرحية "أفراح القبة" خلال موسم عيد الأضحى الماضي، قائلًا: "عودة العرض يُعتبر مؤشرًا لانحسار الفيروس في مصر وذلك شيء جيد بالطبع، لكن تخوفنا من فكرة هل سيكون هناك إقبال جماهيري على المسرح أم لا".