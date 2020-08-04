مخرج مسرحية أفراح القبة: سعيد بعودة المسرح والجمهور كان مفاجأة

أعرب المخرج المسرحي يوسف المنصور مخرج مسرحية "أفراح القبة"، بأنه سعيد لعودة العروض المسرحية في موسم عيد الأضحى وخصوصا وسط الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف "يوسف" لـ"الوطن"، بأنه تلقى خبر عرض مسرحية "أفراح القبة" خلال موسم عيد الأضحى بسعادة كبيرة نظرا لأنه يعتبر مؤشرا لانحسار الفيروس في مصر وذلك شئ جيد بالطبع، لكن تخوفنا من فكرة هل سيكون هناك إقبال جماهيري على المسرح أم لا.

وأوضح "يوسف" بأنه تفاجأ من رد فعل الجمهور وحرصه على حضور المسرحية، وذلك شئ كان خارج توقعاتنا فقد حققت المسرحية لافتة "كامل العدد" طوال أيام عرضها في موسم العيد مع الحفاظ على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، كان قد أعرب عن سعادته البالغة بالإقبال الشديد الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح، في أول ليالي عروض عيد الأضحى المبارك، حيث رفعت جميع المسارح لافتة كامل العدد، وذلك طبقا لسعة كل مسرح والتي لا تتعدي 25% من سعة المسرح الأصلية، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي نصت عليها وزارة الصحة داخل المسرح حفاظا على سلامة الجميع.

وكان قدم البيت الفني للمسرح خلال موسم عيد الأضحى المبارك 9 عروض مسرحية، فقدمت فرقة المسرح القومي العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة المسرح القومى بالعتبة، كما قدمت فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحى "رحلة سعيدة".

بينما قدمت فرقة مسرح الغد عرض " الحادثة "على مسرح الغد بالعجوزة،

أما فرقة مسرح الطليعة فقدمت عرضين هما "حريم النار"، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وعرض "كأنك تراه" ثالث أيام العيد على قاعة "صلاح عبد الصبور"، وقدمت فرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك برمسيس العرض المسرحى "البخيل"، وقدمت أيضا على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي "أفراح القبة".

وبالنسبة لمسرح الطفل قدم البيت الفني للمسرح برنامجا متميزا حيث قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "فركش لما يكش" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، فيما قدمت فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط " على مسرح متروبول بالعتبة.