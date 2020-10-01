المحليات تشن حملات علي الأسواق والمخابز في المنيا

قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تحرير 14 محضر متنوع خلال حملة للرقابة على المخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، والصحة، والجهات المعنية، تضمنت 7 محاضر تموينية للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات، و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

وفي ملوي أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين ملوى، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها مخالفة لمخبز لمخالفة المواصفات، و7 مخالفات ضد أصحاب محال اللحوم تنوعت ما بين عدم وجود تراخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد شدد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية و الأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.