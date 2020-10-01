تضامن الإسكندرية: واقعة العثور على 35 طفلا في شقة بالشروق منذ 3 سنوات

قالت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة منشورًا يفيد بالعثور على 35 طفلًا في شقة بمنطقة الشروق بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن هذه الواقعة كانت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المقر بموجب الضبطية القضائية، وإخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الامنية التي باشرت التحقيق.

وأهابت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تقصى الاخبار الصحيحة وعدم نشر أخبار سبق التحقيق بها ونشرها منذ سنوات إلا بالرجوع إلى المصدر مع توخي الحيطة والحذر مع التقدير.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا منشورًا عن وجود عدد من الأطفال ما بين مخطوفين أو غير معروف من ذويهم داخل إحدى الشقق في منطقة الشروق بمحافظة الإسماعيلية، ونشروا معها صورًا لتأكيد المنشور وتم تداوله علي أوسع نطاق باعتبار الأمر صحيح.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسر التي ضاع منها أولادها مؤخرًا بضرورة التوجه إلى الشقة أو القسم التابع من أجل التعرف على الأطفال الصغار، أملًا أن يكون من بينهم أولادهم المفقودون، حيث أكدوا "اللى ليه طفل مفقود من فترة يروح شقة الشروق يشوفوا الأطفال هناك كثير".

إلا أن بعد التحري أثبت أن الصور قديمة وتعود إلى واقعة حدثت من ثلاث سنوات في الإسكندرية، وتم وقتها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.