"الجدع والملك".. وصلة مدح بين مجدي أبوعميرة وصلاح عبدالله

أشاد المخرج مجدي أبو عميرة، بالفنان صلاح عبدالله، واصفًا إياه بـ"الجدع والنقي".

وكان الفنان صلاح عبدالله، قد نشر صورة تجمعه بالمخرجة شيرين عادل، والتي سبق وتعاون معها في عدد من الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

وحرص المخرج مجدي أبو عميرة، للتعليق على الصورة، خصوصًا وأنه سبق وقدم صلاح عبدالله في مسلسل ذئاب الجبل، الذي عرض بتسعينيات القرن الماضي، قائلًا: حبيبي يا نجم يا جميل، أطيب قلب وأجدع إنسان، بالتوفيق وتحياتي إلى العزيزة الغالية شيرين، وإن شاء الله بالنجاح المعهود.

ورد صلاح عبدالله، على كلمات مجدي أبو عميرة، بقوله "سيرتك دايماً حاضرة يا ملك بكل خير وبكل الحب".

ويشارك صلاح عبدالله، في مسلسل يوم وليلة، إخراج شيرين عادل، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، محمد جمعة، وتدور أحداثه علي مدار 35 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في موسم الشتاء المقبل.

يقدم صلاح عبدالله، شخصية والد الفنان أحمد رزق، الذي يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال الأحداث، وهو متزوج منبالفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، ومع تطور الأحداث ينفصل عنها، وتتوالى الأحداث.

كما يشارك صلاح عبدالله، في مسلسل هجمة مرتدة، بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، ويجسد شخصية موظف بسيط على المعاش، ولديه مشروع استثماري عبارة عن مكتبة للأدوات المدرسية يساعده على المعيشة، وأسرته في المسلسل تتكون من زوجته الفنانة ماجدة زكي، وابنته الفنانة مايان السيد، ونجله الفنان أحمد عز.

ويشارك الفنان صلاح عبد الله أيضًا في مسلسل "جمال الحريم"، للنجمة نور اللبنانية، وتدور أحداثه على مدار 45 حلقة، وأكد انتهاءه من تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل، ويستأنف تصوير باقي مشاهده قريبًا، مشيرًا إلى أنّ دوره سيكون مفاجأة.

يُذكر أن "جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، محمد شاهين، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، ورنا رئيس، سيناريو وحوار سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.