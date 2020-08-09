مجدي أبو عميرة: انتهاء تصوير "قوت القلوب" نهاية الشهر الجاري

يواصل المخرج مجدي أبو عميرة، تصوير الحلقات الجديدة من مسلسل "قوت القلوب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي، ويُعرض عبر شبكة تليفزيون الحياة.

وقال "أبو عميرة"، في تصريحات لـ"الوطن": إنه من المنتظر الانتهاء من تصوير المسلسل نهاية أغسطس الجاري، بينما موعد عرضه لم يتحدد بعد، حيث إن الأمر يعود للقائمين على شبكة تليفزيون الحياة.

وأعرب أبو عميرة، عن سعادته بردود فعل الجمهور، بشأن الحلقات التي عُرضت من المسلسل قبل شهر رمضان الماضي، مُعربًا عن تمنيه بأن تنال الحلقات الجديدة على إعجابهم.

وتدور أحداث المسلسل، حول "قوت" (ماجدة زكى) التي تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها "حسن" الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمـه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد "قوت" نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في إطـار اجتماعي عائلي.

"قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي، ومحمد أنور، وخالد زكي، وإسلام جمال، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.