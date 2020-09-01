مجدي أبو عميرة يكثف ساعات تصوير "قوت القلوب"

يواصل المخرج مجدي أبو عميرة، تصوير مسلسل "قوت القلوب"، للفنانة ماجدة زكي، والذي من المقرر بدء عرض الجزء الثاني من يوم 5 سبتمبر المقبل على قناة الحياة.

وأكد "أبو عميرة" لـ"الوطن"، "نكثف ساعات التصوير من أجل سرعة الانتهاء من المسلسل، ومن المقرر أن ننتهي من العمل كاملاً بعد أيام، والجزء الجديد تتطور أحداثه في محاولة معرفة قاتل زوج "قوت" الشخصية التي تجسدها الفنانة ماجدة زكي".

وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، لكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

وتعيد قناة الحياة حالياً عرض النصف الأول من حلقات المسلسل وهو 25 حلقة، والتى تم عرضهم قبل شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض النصف الثانى المكون من 25 حلقة بدء من يوم السبت القادم 5 سبتمبر.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.