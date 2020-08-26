مجدي أبو عميرة يواصل تصوير "قوت القلوب" بمدينة الإنتاج الإعلامي

يواصل المخرج مجدي أبوعميرة، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "قوت القلوب"، داخل ديكور الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تصور الفنانة ماجدة زكي، عدد من المشاهد هناك.

وكان أبوعميرة، انتهى من تصوير عدد من المشاهد داخل أحد الفنادق الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، وجمعت الفنانة رانيا فريد شوقي بإسلام جمال ونورهان، حيث من المقرر انتهاء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، مصطفي درويش، نورهان، فراس سعيد وعمرو صحصاح، من تأليف محمد الحناوي.