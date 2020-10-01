مذكرة اعتراضية للمستوردين بالغرف التجارية على تعدد المقار الانتخابية

رفع عدد من أعضاء قائمة أبناء مصر، التي تضم عددًا كبيرًا من المستوردين المصرين، مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باعتراضهم الكامل على أي محاولة لفتح لجان فرعية لانتخابات شعبة المستوردين في أي محافظة، بخلاف المقر الرئيسي للاتحاد الكائن بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.

ووفقًا لتصريحات فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وأحد مرشحي قائمة أبناء مصر لانتخابات الشعبة العامة للمستورين باتحاد الغرف التجارية.

وقال "الطحاوي"، إنَّ القانون لا يبيح تعدد أماكن الانتخاب في محافظات مختلفة، والتحجج بالتخوف من فيروس كورونا أمر غير منطقي، حيث تمت انتخابات مجلس الشيوخ دون أي مشاكل، وتمّ الحفاظ علي التباعد الاجتماعي، فضلًا عن أن أعضاء الجمعية العمومية قليل ولا يستدعي التخوف.

وأشار إلى أنَّ مثل هذه التخوفات التي يصورها البعض بأن مصر منتشر بها الفيروس، تضر الاقتصاد المصري، وتعطي رسائل سلبية عن مصر، مضيفًا "نثق في الاتحاد العام للغرف التجارية لأنّه جهة محايدة ولن ينحاز إلى محافظة على حساب محافظة وايضا لاحكام المراقبة علي العملية الانتخابية دون أن يشوبها اي شبهات تضر بهذا العرس الانتخابي".

وتقدم عدد من المرشحين هم: أشرف هلال وفتحي الطحاوي ومحمد هلال وهدي عبد الفتاح نيابة عن عدد قائمة أبناء مصر ونيابة عن العديد من أعضاء الجمعية العمومية بمذكرة اعتراض على تقسيم المقر الانتخابي.

وقال "الطحاوي": "إننا أول من ناشد الناخبين بضرورة اتحاذ الاجراءات الاحترازية، كما سيتمّ توفير الكحول والكمامات لكل أعضاء الجمعية العمومية سواء".

يُشار إلى أنَّ انتخابات الشعبة العامة للمستوردين من المقرر إجراؤها يوم 14 أكتوبر الشهر الجاري، وتعد هذه الانتخابات شديدة المنافسة بين مستوردين القاهرة والإسكندرية.

جدير بالذكر، أنَّه فاز بالتزكية بانتخابات الشعب العامة، اليوم الخميس، "محمد أبو العنيين للمستثمرين، وأحمد الشرنوبي عياد الأقطان، والاتصالات إيهاب سعيد، والبصريات إبراهيم المغربي".