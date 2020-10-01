تكريم مسؤول بـ التعليم لكشفه مخالفات شركة تدير مدرستي مدينتي والغردقة

كرّم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، هشام جعفر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لما بذله من جهود في التصدي والكشف عن مخالفات لإحدى الشركات التى كانت تدير مدرستي "مدينتي" المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة "الغردقة" الدولية بالبحر الأحمر.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإشادة بموقف مدير الشؤون القانونية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، في التوصل وضبط المسؤولين بالشركة المتورطين في المخالفات المالية.

وجاء هذا التكريم تشجيعًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقيادات الوزارة والمواطنين، للإبلاغ عن وقائع الفساد.

وكان مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية فور تلقيه عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وإنهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، وتمّ التنسيق مع الجهات الرقابية، وجرى ضبط المتهم "رئيس شركة الإدارة السابقة" متلبسًا في أثناء تقديم الرشوة.