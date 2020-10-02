حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية صبور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.