وزير الخارجية المجري من مصر: اللجنة الأوروبية لا تريد حل مسألة الهجرة

قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري عن الطاقة والهجرة، وعدد من الموضوعات الأخرى، مشددًا على أن موجات الهجرة تشكل تهديدا صحيا وطبيا في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، أن "اللجنة الأوروبية منذ مدة بعيدة أعلنت عن سياستها للهجرة، وهذا غير مقبول من طرفنا؛ نظرًا لأنه مبني على نفس المبدأ الذي كان مبنيًا عليه منذ عام 2015، والذي بني عليه كل مبدأ من مبادئ الاتحاد الأوروبي منذ ذلك العام، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة للقارة الأوروبية".

وتابع وزير الخاريجة المجري: "اللجنة الأوروبية تود معالجة مسألة الهجرة وليس حلها، وهذا يتناقض مع الجهود المجرية.. هي تريد تطبيق الكوتة من أجل إدماج وإسكان اللاجئين بطريقة غير لائقة أبدًا، وغيرت التسمية فقط وهي كوتة محاصصة لكنها غيرت اسمها".