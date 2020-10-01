تفاصيل القبض على عاطل وسائق سرقا فيلا رجل أعمال بالغردقة

لم يجد سبيلًا للخروج من أزمته المالية سوى الاستعانة بصديقه لسرقة فيلا رجل أعمال، جنوب مدينة الغردقة، لسداد الديون المتراكمة عليه مقابل حصول الثاني على جزء من متحصلات السرقة، إلا أن المتهمين وقعا في قبضة رجال المباحث بعد ساعات من تنفيذ السرقة.

كان المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، تلقى بلاغًا من «مالك مكتب مقاولات»، 48 عامًا، بإكتشافه سرقة مليون و126 ألف جنيه من داخل الفيلا الخاصة به، وسيارته الملاكي.

وأمر اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر، وضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل» 28 عامًا، له معلومات جنائية، و«سائق»، 36 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وبمواجهتهما بما اسفرت عنه جهود البحث، اعترفا أمام المقدم محمد كساب، مفتش مباحث القسم بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، وكثرة ديونه عقد العزم على تنفيذ السرقة لسداد ديونه، وفي سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثاني على سرقة الفيلا، مقابل حصول الثاني على جزء من متحصلات السرقة.

وأرشد المتهمان عن السيارة المسروقة، ومبلغ 714 ألف جنيه، وقررا إنفاق باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.