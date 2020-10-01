رفع آثار انقلاب سيارة نقل على طريق "سفاجا الغردقة" وفتح الطريق

انتهت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر من رفع آثار حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بـ٢٥ طن مانجو كانت في طريقها إلى ميناء سفاجا للتصدير، مما تسبب في قطع طريق "سفاجا- الغردقة"، وتعطل حركة المرور بالكيلو ٢٥، تحت إشراف هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الخميس إخطارًا بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ ٢٥ طن مانجو بطريق الغردقة سفاجا، مما أدى إلى توقفها في عرض الطريق وتوقف حركة السيارات.

وعلى الفور انتقلت إدارة المرور وقسم شرطة سفاجا إلى موقع الحادث وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الانقلاب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انقلاب سياره براد محمله بـ٢٥ طن مانجو معدة للتصدير بالكيلو ٢٥ طريق سفاجا - الغردقة.

وأضافت "المغربي"، أنه لا يوجد أي خسائر أو إصابات في الأرواح، حيث تم اغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور ورفع المقطورة والحمولة بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسيير الحركه المرورية.

وأشارت رئيس المدينة، إلى أن أوناش مجلس المدينة قامت برفع آثار الحمولة من وسط الطريق وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبًا.