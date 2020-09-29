تحرير 6 محاضر وإغلاق صيدليتين في حملات على الأسواق بمدن البحر الأحمر

شنت اليوم، أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة تموين سفاجا، وإدارة التفتيش الصيدلي لضبط الأسعار، وضبط المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، أن الحملة استمرت ثلاثة أيام، وأجرت التفتيش على المخابز البلدية، والصيدليات والمحلات التجارية بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر، لعدم حمل شهادة صحية ونقص في الرغيف وإغلاق عدد 2 صيدلية لعدم وجود صيدلي وعن تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار.

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة شدد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على تكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ البيع والاشغالات بالشوارع الرئيسية، وذلك لملاحقة المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بقوت المواطنين.

وأجرت لجنة التفتيش والمتابعة اليوم الثلاثاء، بالمرور على الاشغالات على عدة مناطق بمدينة القصير هي شنيشن وشارع أنور السادات وميدان الدولفين وحى الزهراء، كما قامت اللجنة بالتنسيق مع إدارة التموين بشن حملة على مخبز بقرية الحمراوين، حيث أسفرت نتائج اللجنة عن تحرير إنذار بعدم النظافة.

واستكملت اللجنة أعمالها بالمرور على محطات الوقود للتأكيد على توافر المواد البترولية والتنبيه على اصحابها بعمل محاضر فورية لهم فى حين عدم الإبلاغ عن وجود نقص في تلك المواد.

وعلى هامش الأعمال قامت اللجنة بمتابعة توافر السلع الغذائية والمواد التموينية بمخازن الجمعية الاستهلاكية للتأكيد على توافرها واكتفاء المدينة من جميع الاصناف المقرر توزيعها للبدالين التمونيين واصحاب المخابز.

كان رئيس مدينة القصير أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمتابعة جميع الأعمال والمشروعات والتفتيش على الأسواق ومنافذ البيع، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من الجهات الرقابية لمحاربة السوق السوداء ومحاسبة المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين