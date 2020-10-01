شادي عبدالله مستشارا إعلاميا لـ"التضامن"

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تكليف الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام شادى عبدالله زلطة بتولي منصب المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما قررت الوزيرة تشكيل فريق إعلامي للوزارة برئاسة الكاتب الصحفي شادى عبدالله ويضم كلا من الإعلامية شيرين فتحي مسؤول الإعلام المرئي والمسموع للوزارة، والكاتب الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم محمد عبدالمنعم مسئول الإعلام المقروء "الورقي والإلكتروني"، وذلك بالتنسيق مع فريق الإدارة العامة للإعلام بالوزارة بقيادة مها إسماعيل، وفريق التصوير، والإعلام الاجتماعي، وذلك في إطار جهود مستمرة لإعلاء القضايا التي تقوم الوزارة على العمل بها ، وتأكيداً لسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لجميع الفئات الأولى بالرعاية.

ووجهت نيفين القباج الفريق الإعلامي للوزارة بضرورة تسهيل أداء الإعلاميين والصحفيين من خلال حصولهم علي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، خاصة أن الإعلام يعد شريكا أساسيا في كل أنشطة وبرامج الوزارة، ويلعب دورا كبيرا في إظهار كافة الحقائق للمواطنين.