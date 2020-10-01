هدية من التضامن للمسنين بـ"كرامة": "فلوس وتخفيض 50% ومواصلات ببلاش"

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل 41 مليون جنيه، وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت الوزيرة، أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيهًا، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

نيفين القباج: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما.

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى 146 ألفا و377 مسنا.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوى.

وأضافت أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى وتطوير7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوي.