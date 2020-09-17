اليوم.. صرف مساعدات تكافل من مستفيدي كرامة

تبدأ اليوم الخميس، وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات مستفيدي تكافل، والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون مستفيد، ويستمر الصرف اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر وبقية الشهر، بالإضافة الى مستفيدي كرامة، الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزارة التضامن، بدأت الثلاثاء الماضي، في صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر 2020، للمستفيدين من البرنامج، الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و240 ألف فرد وتم تحديد الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربعاء 15- 16.

اعتماد خطة للصرف لمواجهة التكدسات

كانت وزيرة التضامن، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، نحو 3 ملايين أسرة، بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر، حوالي مليار و518 مليون جنيه.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التخطيط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إلى 4 ملايين أسرة، دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي، وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.

الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي البرنامج

ولفتت إلى أنّ الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي، مبني على خرائط الفقر، حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و4% للقاهرة و2% لمدن القناة، مؤكدة أنّ إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي