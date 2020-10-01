شكري يرد على أنقرة: لماذا لا تتحدثون عن احتضان العناصر الإرهابية؟

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحديث التركي حول مصر في الفترة الأخيرة خالٍ من تناول لماذا يتم احتضان تنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة استقرار القاهرة من خلال بث أكاذيب واحتضان عناصر إرهابية، تؤدي إلى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة؟

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في معرض تفنيده للتصريحات التركية الأخيرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: "ما هي الشرعية التي بناء عليها يحدث التواجد العسكري في دول عربية دون أي سند شرعي؟!، هذا أولى أن يكون محل تقدير ونظر لأي حديث فيه نوع من التدخل في شؤون مصر الداخلية، أو في أسلوب إدارتها لعلاقاتها الدولية".