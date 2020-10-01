تحريات حرق وحدة محلية بقنا: صاحب مقهى ألقى عليها "مولوتوف"

انتقاما من مسئولى الوحدة المحلية بقريته، قرر صاحب مقهى حرق مقر الوحدة المحلية في قرية بنجع حمادى بسبب إزالة مقهى مملوك له.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام أن مالك المقهى استعان بعاطل وقاما بتجهيز مولوتوف وألقيا الزجاجات على مقر الوحدة وفرا هاربين لكن النار لم تشتعل، وتوصلت التحريات إلى هوية المتهمين وتم ضبطهما واعترف صاحب المقهى بأنه قرر الانتقام بحرق الوحدة المحلية فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم أنه تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من خفير نظامي من قوة المركز والمعين بخدمة تأمين إحدى الوحدات المحلية بدائرة المركز بعثوره على زجاجتين إحداهما بها كمية من مادة الكيروسين وآثار اشتعال (غير مكتمل) والثانية فارغة (بها فتيل) بفناء الوحدة دون حدوث ثمة تلفيات.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، ومالك مقهى - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة.

وقرر العاطل بسابقة اتفاق مالك المقهى معه على ارتكابه الواقعة مقابل تحصله على مبلغ مالى انتقاماً من مسئولى الوحدة المحلية لسابقة قيامهم منذ فترة بإزالة المقهى المخالف الخاص به (كائن أمام مقر الوحدة المحلية) والمقام على أرض ملك الدولة وقيامه بإعداد الزجاجتين وإلقائهما بتاريخ الواقعة عبر السور الخلفى للوحدة المحلية المجاور لمحل إقامته.

وبمواجهة مالك المقهى بما جاء بأقوال العاطل أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.